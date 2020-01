Aalter gaat voor carnaval: voor het eerst carnavalsneukeltocht Joeri Seymortier

27 januari 2020

09u13 0 Aalter Carnaval leeft amper in Aalter, maar daar wil voetbalclub KV Eendracht Aalter verandering in brengen met de eerste carnavalsneukeltocht.

Carnaval wordt in Aalter enkel gevierd in de scholen. Een stoet zoals we die in Maldegem en Assenede kennen, bestaat in Aalter niet. Maar voetbalclub KV Eendracht Aalter wil daar verandering in brengen, en organiseert op vrijdag 21 februari een carnavalsneukeltocht voor jong en oud. Tussen 18 en 20 uur kan je starten voor een wandeltocht van 3,5 kilometer, met zes culinaire stops. Er zijn prijzen voor de deelnemers die het best verkleed zijn.

Kaarten kosten 20 euro voor volwassenen en 15 euro voor kinderen. Je kan de kaarten kopen in café Rialto en in de kantine van KV Eendracht Aalter.