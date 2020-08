Aalter gaat alle ‘coronabruidsparen’ nadien trakteren op gezamenlijke receptie Joeri Seymortier

31 augustus 2020

09u44 0 Aalter De gemeente Aalter wil alle bruidsparen die tijdens de coronaperiode getrouwd zijn, nadien samenbrengen op een receptie.

Een burgerlijk huwelijk in coronatijden zit er na minder dan tien minuten al op. Het traditionele glas dat nadien door het gemeentebestuur aangeboden wordt, is nog altijd onmogelijk. “De plechtigheid is door corona inderdaad korter en soberder”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V) die de meeste huwelijken voltrekt, en afgelopen weekend nog aan zijn duizendste huwelijk zat. “We mogen geen recepties aanbieden, dus het glas bubbels na de trouwplechtigheid is nog altijd geschrapt. Maar we willen dat als gemeente goed maken. Wanneer de coronaproblematiek achter de rug is, gaan we alle bruidsparen uitnodigen die in coronatijden op het gemeentehuis van Aalter getrouwd zijn. Dan gaan we een mooie receptie organiseren, eventueel in openlucht. Het zou leuk zijn mochten de koppeltjes dan hun trouwkledij nog eens uit de kast halen”, droomt schepen De Smul al weg.