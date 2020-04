Aalter doet geen ontvangsten tot eind augustus: 122 jubilerende koppels krijgen wel “feest aan huis” Joeri Seymortier

08 april 2020

08u44 0 Aalter De gemeente Aalter schrapt, tot eind augustus, de maandelijkse ontvangst van de jubilarissen. De koppels krijgen hun cadeau thuis bezorgd.

Tot eind augustus zullen er in Aalter geen ontvangsten van jubilerende koppels doorgaan. Er zouden 122 koppels de revue passeren, maar door de coronamaatregelen kan dat niet. De betreffende paren krijgen wel 125 euro op hun bankrekening, en de gemeente zal een extra cadeau aan huis leveren.

“Feest aan huis”

“Normaal brengen wij elke maand de jubilarissen samen voor een gezamenlijk feest”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “Dat kan nu niet. Maar we zorgen wel voor een feest aan huis. Wie 50 jaar getrouwd is, krijgt een dienblad met het logo van de gemeente. Wie zestig jaar getrouwd is, krijgt een mand lekkernijen met een fles champagne. Wie 65 jaar getrouwd is krijgt dat ook, en daarbij ook nog eens een medaille met de beeltenis van het koningspaar. Koppels die zeventig jaar getrouwd zijn, krijgen boven op de mand ook nog bloemen en een tinnen schaal van de koning en koningin.”

Het gaat in totaal om 122 koppels: 79 koppels zijn vijftig jaar getrouwd, 32 koppels zijn zestig jaar getrouwd, 8 koppels trouwden 65 jaar geleden, en 3 platina koppels stapten zeventig jaar geleden in het huwelijksbootje.