Aalter 75 jaar geleden bevrijd door de Polen: “Vrede is een werkwoord: dat mogen we nooit vergeten” Expo ‘Gepantserde Vleugels’ maand lang in gemeentehuis Aalter Joeri Seymortier

28 juni 2019

15u07 0 Aalter Aalter werd 75 jaar geleden bevrijd door de Polen, en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Vanaf maandag kan je in het gemeentehuis van Aalter naar de expo Gepantserde Vleugels, over de bevrijding 1944 door de Eerste Poolse Pantserdivisie. Een unieke tentoonstelling die in Polen samengesteld werd, en nu door Vlaanderen toert. Met een stop in Aalter.

Gepantserde Vleugels is een tentoonstelling die iedereen met interesse in het oorlogsverleden moet gezien hebben. De expo was eerst te zien in Warschau en Gdansk, en in ons land ook al in het Brussels Koninklijk Legermuseum, Poperinge en Roeselare. Na wat lobbywerk komt de tentoonstelling nu voor een maand naar Aalter.

“Bijna 75 jaar geleden, op 6 september 1944, stonden de tanks van de legendarische generaal Maczek aan de Belgische grens”, vertelt schepen Philippe Verleyen, die zich al jaren verdiept in het oorlogsverleden van Aalter. “Op 8 september zijn ze in Aalter toegekomen. De Eerste Poolse Pantserdivisie heeft ook Aalter bevrijd, maar dat heeft hier wel levens gekost. Zeker 21 Poolse soldaten zijn omgekomen, en er vielen in Aalter en Knesselare ook verschillende burgerslachtoffers. Er werd vooral gevochten in de buurt van het kanaal. Maar iets wat weinigen weten is dat ook de kerk van Bellem toen in brand gestoken werd. Het verhaal van de strijd van meer dan 15.000 Poolse soldaten hier in Vlaanderen, is misschien nog veel te weinig gekend. Daar moet deze tentoonstelling verandering in brengen. De expo is maar in zeven Vlaamse steden en gemeenten te zien, en Aalter is daar één van.”

Interactief

De tentoonstelling wordt opgebouwd uit een pak foto’s, maar toont ook uniek filmmateriaal van 75 jaar geleden. Ook de persoonlijke verhalen van de soldaten van generaal Maczek worden verteld. Het is een moderne tentoonstelling met multimedia, zodat de bezoeker ook actief kan deelnemen aan de expo. “Vrede is een werkwoord, in de zuiverste zin van het woord”, zegt Verleyen. “Het is echt helemaal niet evident om in vrede te leven. Er zijn hier 21 Poolse soldaten gesneuveld, om Aalter te bevrijden. Allemaal mensen van vlees en bloed. Achter elk van die soldaten schuilt een familie die in verdriet achter bleef. We moeten die mensen blijvend dankbaar zijn, voor wat ze hier gedaan hebben. Ook dat willen we in deze tentoonstelling naar voor brengen”, zegt schepen Verleyen.

Praktisch

Gepantserde Vleugels loopt van maandag 1 juli tot en met zaterdag 27 juli, op de eerste verdieping van het gemeentehuis van Aalter. Open van maandag tot vrijdag, van 8.30 tot 12 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur. In de namiddag open op dinsdag van 16 tot 19 uur en op woensdag van 13.30 tot 17 uur. Gesloten op donderdag 11 juli. Gratis toegang.

Info: www.aalter.be/bevrijding.