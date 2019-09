80-jarigen Lotenhulle vieren samen verjaardag Joeri Seymortier

01 september 2019

11u06 0 Aalter De 80-jarigen van Lotenhulle hebben samen hun verjaardag gevierd.

De jongens en meisjes die geboren werden in 1939 en school liepen in het toen nog zelfstandige Lotenhulle, hebben een hele dag herinneringen opgehaald. “Leuk om elkaar nog eens terug te zien”, zeggen de feestvierders. “Sommige mensen zie je hier nog elke dag in het dorp. Anderen zijn verhuisd en zie je bijna nooit meer. Er is hier veel veranderd. Lotenhulle is in de jaren zeventig bij Aalter gekomen, en Aalter heeft ondertussen een fusie ondergaan met Knesselare. Maar iemand van Lotenhulle blijft nog altijd van Lotenhulle”, klonk het.