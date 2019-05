79 handelaars uit Aalter en Knesselare delen samen 3.500 euro Aalterbonnen uit Joeri Seymortier

23 mei 2019

09u15 13 Aalter Na de gemeentefusie organiseren nu ook de handelaars van Aalter en Knesselare samen een klantenactie: de ‘Winkel (H)ier Actie’.

Vanaf nu tot 23 juni kan je bij 79 handelaars in de acht dorpen van de fusiegemeente Aalter stempels verzamelen. “We hebben de beste elementen van de bestaande acties van Unizo Aalter en die van Unizo Knesselare samen gegooid”, zegt voorzitter Nicolai Caryn. “Een maand lang krijg je een stempel wanneer je iets koopt bij een lokale handelaar. Met een volle kaart van zes stempels, maak je kans op een Aalterbon. Daarmee kan je dan gratis winkelen. Met de steun van de gemeente Aalter en de handelaars, kunnen we 3.500 euro aan waardebonnen verdelen. We gaan dat doen per deelgemeente, zodat iedereen kan winnen. De komende maand nog meer reden dus, om voor de lokale handelaar te kiezen”, klinkt het nog.