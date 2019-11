75-jarigen Aalter genieten van leeftijdsfeest Joeri Seymortier

01 november 2019

10u23 0 Aalter De 75-jarigen van Aalter hebben samen hun verjaardag gevierd, tijdens een geslaagd leeftijdsfeest.

De mannen en vrouwen op de reünie werden allemaal geboren in 1944 en gingen samen naar school. Ondertussen zijn ze 75, maar heel wat van de jarigen ogen nog een pak jonger. Om de verjaardag te vieren trok de groep naar de feestzaal van ’t Biezemhof in Aalter. De zaal waar een groot deel van de feestvierders destijds ook getrouwd is, was het decor om opnieuw heel wat herinneringen op te halen.