70 kilo zwerfvuil uit berm rond afrit E40 gehaald Joeri Seymortier

13 oktober 2019

08u24 0 Aalter Jong CD&V Aalter heeft zaterdag een zwerfvuilactie gehouden, en heeft op korte tijd maar liefst 70 kilo zwerfvuil uit de berm van de E40 afrit Gent gehaald.

De keuze voor deze locatie was snel gemaakt, want afritten blijven een aantrekkingspool voor zwerfvuil. “We verzamelden heel wat zwerfvuil op korte tijd, maar uiteindelijk is dit niets vergeleken met de vele inspanningen die bermmeesters en het team van Aalter Proper dagdagelijks leveren in dit verhaal”, zegt Michaël Canoot, voorzitter van Jong CD&V Aalter. “Als we de cijfers rond zwerfvuil bekijken merken we een dalende trend op, maar dat is niet genoeg. Elk jaar blijven we deze zwerfvuilactie op onze politieke agenda zetten.”