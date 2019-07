650 kubieke meter beton voor fly-over afrittencomplex E40 Joeri Seymortier

10 juli 2019

10u08 0 Aalter Drukke werkdag op het afrittencomplex E40 in Aalter, vandaag woensdag. De aannemer stort 650 kubieke meter beton op de nieuwe fly-over die de afrit van de E40 Gent moet worden.

De werkmannen begonnen woensdagochtend al om 4 uur met het storten van het beton. De voorbije maanden werd de constructie gezet met tonnen staal. “De nieuwe fly-over wordt vanaf het najaar de afrit voor het verkeer dat vanuit Gent de afrit Aalter neemt”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) op de werf. “We zijn blij dat het beton nu gegoten wordt, en dat er schot zit in de zaak. De voorbije maanden waren niet gemakkelijk, want de bouw van de fly-over is een echt huzarenstuk. Het concept is uniek in Europa. Enkel in Zwitserland ligt er een gelijkaardige brug. Het verkeer dat van de E40 komt zal op de fly-over gesplitst worden. Rechts zal je rechtstreeks op de N44 naar Knesselare en Maldegem rijden. Links rijden de wagens door naar de nieuwe rotonde, van waar ze verder kunnen rijden naar Deinze en Tielt.”

Tegen het einde van het jaar zouden de werken op het afrittencomplex helemaal klaar moeten zijn. In oktober volgt nog een moeilijke periode met redelijk wat verkeershinder. Dan zal de fly-over aangesloten worden op de N44, en vanaf dan zal het verkeer vanuit de Lostraat niet meer rechtstreeks naar het afrittencomplex kunnen. Tegen dan moet de doorsteek van de Lostraat naar de Steenweg op Deinze onder de E40 wel klaar zijn.