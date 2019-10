60-jarigen Knesselare ontvangen op gemeentehuis Joeri Seymortier

27 oktober 2019

12u13 0 Aalter De 60-jarigen van Knesselare hebben samen hun verjaardag gevierd.

De mannen en vrouwen die geboren werden in 1959 hebben samen op school gezeten en kwamen samen om hun verjaardag te vieren. De groep werd ook ontvangen op het gemeentehuis van Knesselare. Een traditie die in Knesselare nog bestaat, maar in Aalter niet. Na de ontvangst op het gemeentehuis werd verder genoten bij een lekker etentje.