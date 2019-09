50-jarigen Lotenhulle vieren samen verjaardag Joeri Seymortier

21 september 2019

13u35 0 Aalter De 50-jarigen van Lotenhulle bij Aalter hebben een leeftijdsfeest gehouden, en samen hun bijzondere verjaardag gevierd.

“Onlangs was er de reünie voor de 50-jarigen die in hun jeugdjaren in Lotenhulle op school zaten”, zegt Dirk De Vriendt. “De reünie vond plaats in de feestzaal van Ten Dauwe. Het was echt leuk om herinneringen op te halen, en mensen van vroeger nog eens terug te zien. Het idee rijpt al voor een volgende reünie.”