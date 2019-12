46-jarige trucker overleden op E40 in Aalter: passanten slaan aan het filmen Cedric Matthys HAA

17 december 2019

11u20 112 Aalter Bij een ongeluk op de E40 in Aalter is een trucker overleden. Het ongeluk vond dinsdagochtend plaats rond kwart voor tien niet ver voorbij de afrit Aalter. Verschillende passanten filmden het wrak. “Wie we konden betrappen, mag zich aan een stevige boete verwachten.” Het duurde bijna 7 uur om de rijbaan weer vrij te maken.

Wie dinsdag de E40 in Aalter in de richting van Gent nam, heeft het ongetwijfeld gemerkt. Vanaf de voormiddag was het de hele dag filerijden op de snelweg. “Rond 09.45 uur raakte een vrachtwagen van de weg af”, legt commissaris Danny Seys van de verkeerspost Aalter uit. “Het voertuig begon om nog onbekende reden te slingeren en belandde in de gracht. De cabine van de vrachtwagen belandde tegen een boom. De bestuurder, een 46-jarige Litouwer, raakte hierbij gekneld. De man is spijtig genoeg overleden.” Waarom het slachtoffer de controle over het stuur verloor, is nog niet geweten. Mogelijk raakte hij onwel. De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen stelde een wetsdokter aan om het lichaam te onderzoeken.

Door de harde klap raakte de vrachtwagen verstrengeld met een boom, wat de takeling bemoeilijkte. “Eerst moest de cabine omhoog getild worden”, zegt Seys. “Dat nam bijna anderhalf uur in beslag. Daarna kon de brandweer het lichaam bergen. Ook dat duurde ongeveer een uur.” Uiteindelijk kon een gespecialiseerde firma om kwart voor één het wrak beginnen weg te slepen. Die werken waren pas in de late namiddag afgerond.

Autowrakken

Bij het ongeluk waren geen andere wagens betrokken. Het slachtoffer bestuurde een voertuig met Litouwse nummerplaat. Hij vervoerde autowrakken uit Groot-Britannië. Een collega, die eveneens met autowrakken onderweg was, zag het ongeluk niet gebeuren, maar was als een van de eersten ter plaatse. Hij was erg aangedaan van de feiten en lichtte samen met de politie de werkgever van het slachtoffer in. Die laatste bleek familie te zijn van de 46-jarige Litouwer. (lees verder onder de foto)

Weinig respect

Tijdens het takelen haalde de wegpolitie een twintigtal mensen uit het verkeer. Ze namen foto’s van het ongeval of begonnen te filmen. “Ik begrijp dat je wil weten wat er juist gebeurt”, vertelt Seys, “maar ken je grenzen. Sommigen zouden uit hun auto springen en alles filmen. Dat getuigt niet alleen van weinig respect tegenover het slachtoffer. Je brengt er ook andere weggebruikers mee in gevaar. Wie we konden betrappen, mag zich aan een stevige boete verwachten.”

