25 graden en horeca dicht? Dan maar ijsjes verkopen in de deuropening Joeri Seymortier

21 mei 2020

13u41 17 Aalter Donderdagnamiddag kunnen wandelaars en fietsers toch een kleine tussenstop maken op de Markt in Aalter, voor een ijsje of een vers gebakken pannenkoek.

’t Koffieboontje moet net als elke horecazaak nog gesloten blijven door de coronacrisis, maar echte ondernemers zijn creatief. “Het kriebelt om onze klanten terug te zien”, zeggen uitbaters Kris en Emmy. “Zeker op een feestdag met 25 graden zou het terras te klein geweest zijn. We denken dat er veel mensen zullen wandelen en fietsen in Aalter. Daarom verkopen we deze namiddag ijsjes op een hoorntje, vanuit onze deuropening en op een veilige afstand. We hebben ook verse pannenkoeken gebakken, die je kan meenemen naar huis.”

Zolang de horeca niet open mag, gooit ’t Koffieboontje zich ook op de afhaal. Op vrijdag, zaterdag en zondag kan je onder andere de legendarische balletjes in tomatensaus, een vispannetje, pasta of salade van het huis bestellen en afhalen.

Info op de Facebookpagina ’t Koffieboontje.