100 Meetjeslandse kunstenaars stellen tentoon in Kasteel van Poeke Joeri Seymortier

24 oktober 2019

08u05 4 Aalter Vanaf 25 oktober kan je in het Kasteel van Poeke in Aalter naar de tentoonstelling ‘Kijk! Meetjeslandse Meesters’.

In totaal wordt werk van meer dan honderd kunstenaars uit heel het Meetjesland getoond. De tentoonstelling wordt opgebouwd onder leiding van curator Tim De Doncker. Aalter krijgt een hoofdrol in de tentoonstelling. 24 Aalterse kunstenaars uit verschillende disciplines, en ook de leerlingen van basisschool Tabor Aalter-Brug brengen het beste van zichzelf naar voor.

“Aan de hand van het schilderij ‘Wat een drukte op de E5’ van Antoon De Clerck gingen de kunstenaars aan de slag”, zegt schepen Herlinde Trenson (CD&V). “Het werk werd voor de gelegenheid in bruikleen gegeven door het SMAK. Antoon De Clerck woonde heel wat jaren in Aalter, en onze gemeente kwam ook geregeld terug in verschillende van zijn werken. Dit is duidelijk te zien in ‘Wat een drukte op de E5’.”

De tentoonstelling is vrij te bezoeken op 25 en 26 oktober, en verder nog op 1, 2, 3, 8, 9, 10 en 11 november. Doorlopend van 10 tot 17 uur in het kasteel van Poeke. Omdat er op zondag 3 november in de voormiddag ook een kasteelconcert op de agenda staat, is de tentoonstelling die dag pas toegankelijk vanaf 13 uur.

Info: www.aalter.be.