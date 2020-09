1,5 miljoen euro: KV Eendracht Aalter opent nieuw voetbalstadion Joeri Seymortier

19 september 2020

20u19 0 Aalter Het vernieuwde voetbalcomplex van KV Eendracht Aalter is zaterdagavond officieel geopend. De gemeente investeerde 1,5 miljoen euro.

Het was Peter De Poorter die jaren geleden met zijn Peetjes Droom de bal aan het rollen bracht om een kunstgrasveld aan te leggen in Aalter. Dat kunstgras ligt er nu, en meteen werd ook het tribunegebouw volledig vernieuwd. Onder andere minister Pieter De Crem en voetballer Davy De Fauw kwamen het lintje knippen. “We hebben nu een kunstgrasveld op het A-terrein, en het B-terrein is na jaren proberen nu eindelijk ook een volwaardig voetbalveld”, zegt schepen Mathias Van de Walle (CD&V). “We zijn ook trots op het nieuwe tribunegebouw. “Een gebouw met zes kleedkamers voor spelers, een kleedkamer voor scheidsrechters en een mooie nieuwe cafetaria op de bovenverdieping. De cafetaria heeft een terras, en je kan van binnen zowel het A-veld als het B-veld zien. De buitenaanleg rond de terreinen zal dit najaar verder afgewerkt worden”, klinkt het nog.