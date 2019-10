‘Vlaanderens Zonen’ Lotenhulle sluit herfstvakantie af met jeugdtoneel Joeri Seymortier

29 oktober 2019

08u52 0 Aalter De toneelvereniging Vlaanderens Zonen uit Lotenhulle sluit de herfstvakantie eind deze week af met de vijfde productie van het jeugdtoneel.

Dit jaar wordt ‘Kinderen in de mist’ gespeeld, een theaterstuk gebaseerd op een waargebeurd verhaal. “In een opvangcentrum voor kinderen heerst een tirannieke sfeer”, zegt Lander Van Loocke. “De uitbaatster en haar man zijn uitermate streng en behandelen de jonge bewoners op een onmenselijke manier. De straffen die zij moeten ondergaan zijn wraakroepend. De angst om verkeerde dingen te doen zit er bij de kinderen dik in. Na jaren besluiten ze klacht in te dienen en komt er een proces. Wordt hun stem gehoord?”

De voorstellingen vinden plaats in het gemeentelijk ontmoetingscentrum Lotenhulle op vrijdag 1 november om 20 uur, en op zaterdag 2 november om 15 uur en om 20 uur. Tickets kosten 8 euro.

Info: www.vlaanderenszonen.be.