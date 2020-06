’t Vijfde Seizoen opent maandag dan toch de deuren Joeri Seymortier

27 juni 2020

14u29 0 Aalter Culinair restaurant ’t Vijfde Seizoen uit Aalter start op maandag 29 juni weer op, na een maandenlange sluiting door de coronacrisis.

De horeca mocht op maandag 8 juni de deuren weer openen, maar chef Broes Tavernier en gastvrouw Lien D’hooghe van ’t Vijfde Seizoen besloten om dat nog niet te doen. In juni wilden ze nog even verder werken met hun maandelijks wisselende traiteurmenu, die tijdens de lockdown heel succesvol bleek. Ook hun eetwinkel Eetalage draaide op volle toeren. Tijdens de lockdown kreeg het restaurant ook een opfrisbeurt. Maandag gaat het team van ’t Vijfde Seizoen opnieuw aan de slag. “We hebben er zin in en staan te popelen”, zeggen Broes en Lien. “Vanaf maandagmiddag 29 juni is ’t Vijfde Seizoen opnieuw open. Met de nodige veiligheidsmaatregelen en afstanden, en ook een gezonde portie verstand. Reserveren en de menu’s ontdekken kan via onze website.”

Info: www.tvijfdeseizoen.com.