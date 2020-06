’t Koffieboontje blijft hele zomer 7 op 7 open: “Groter terras buiten, en tafels binnen verder uit mekaar” Joeri Seymortier

05 juni 2020

11u24 0 Aalter Brasserie ’t Koffieboontje op de Markt van Aalter gaat maandag weer open, en zal heel de zomer 7 op 7 open blijven.

Normaal sluit ’t Koffieboontje op maandag en donderdag de deuren, maar tot eind augustus zal je non-stop in de zaak terecht kunnen. Zowel de tea-room als het restaurant steekt een tandje bij. “We zijn elke dag open van 9.30 tot 22 uur”, zeggen Kris Ryckeboer en Emmy Lammens. “Ook op maandag en donderdag, maar dan sluiten we wel om 18 uur de deuren. We houden die extra openingsuren zeker heel de zomer aan. We zien het helemaal zitten om onze klanten vanaf maandag te ontvangen. Buiten kunnen we op de Markt een groter terras zetten, en binnen hebben we de tafels verder uit mekaar gezet. Bij grote drukte kunnen we ook nog onze zaal achteraan als restaurant inrichten. Wie zeker wil zijn van een tafeltje, kan reserveren. Maar je bent hier vanaf maandag zeker ook zonder reservatie meer dan welkom. Op zondag 14 juni houden we ook een vaderdagontbijt.”