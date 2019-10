‘Roei for Life’ passeert vrijdag Aalter: supporter mee op één van de drie bruggen Joeri Seymortier

30 oktober 2019

10u35 1 Aalter Het benefietevenement ‘Roei for Life’ passeert op vrijdag 1 november in Aalter, en hoopt op een pak supporters.

Meer dan 300 deelnemers roeien van donderdag 30 oktober tot en met zondag 3 november van Oostende naar Aalst. Er wordt geld ingezameld voor verschillende goede doelen. Deelnemers varen met reuzenkano’s voor tien personen.

De eerste dag start donderdag om 9 uur aan de roeiclub aan de Molendorpkaai in Oostende. Na 34 kilometer overnacht de groep in Beernem. Vrijdag staat een tocht gepland van aan de Kijkuit in Beernem tot in Gent, en dan passeert de groep ook Aalter. “Vrijdag roeien we 31 kilometer”, zegt deelnemer Dominik Stofferis uit Aalter. “Het vertrek is vrijdag om 9 uur en we roeien ongeveer 5 kilometer per uur. Rond 11 uur zijn we dus aan de eerste brug op Aalters grondgebied, en dat is de brug aan Hoekestraat en de Knesselaarsestraat in Knesselare. We kruisen in totaal drie bruggen in Aalter. Ook de brug in Aalter-Brug en die in Bellem staan op het programma. Er is een schip dat voorop vaart en ons muzikaal motiveert.”

Zaterdag is dag drie en wordt 45 kilometer geroeid van Gent naar Dendermonde. Zondag staat de laatste etappe van 15 kilometer gepland, van Dendermonde naar Aalst.

Info: www.roeiforlife.be.

Meer over Aalter

sport

Gent

Oostende

Aalst

Dendermonde

Beernem