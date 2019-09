‘Plas den Tertre’ wordt zondag afgelast door slechte weersvoorspelling Joeri Seymortier

26 september 2019

15u50 0 Aalter De kunstmarkt ‘Plas den Tertre’ van zondag 29 september in Ursel bij Aalter gaat niet door. De organisatoren verwachten te slecht weer.

Zondag zou het verkeersvrije dorpsplein van Ursel ingepalmd worden door kunststanden en ambachtslieden die demonstraties geven. De organisatoren zaten donderdag bijeen en hebben beslist om de editie 2019 niet te laten doorgaan. “We hebben de weersvoorspellingen via verschillende kanalen bekeken, en het ziet er echt niet goed uit”, zegt José Spriet. “We lassen alles af en laten de standhouders niet komen. Hopelijk kunnen we de draad in 2020 gewoon weer oppikken.”