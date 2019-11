‘Papiergigant’ Igepa Aalter plant bos met 2.500 bomen: “Dat papierproductie leidt tot massale houtkap is fout idee” Joeri Seymortier

14 november 2019

09u56 3 Aalter Het bedrijf Igepa uit Aalter gaat op zondag 17 november een nieuw stuk bos aanplanten met 2.500 bomen, in het Ganzenveld in Aalter.

Igepa was vroeger Grepapier en dus een papierfabriek. Vandaag is het geëvolueerd naar een algemene leverancier naar bedrijven toe, maar papier blijft een belangrijk onderdeel. “Bijna zestig procent van de mensen is er nog altijd van overtuigd dat de productie van papier leidt tot een kaalslag in het Europese bosbestand”, zegt sales director Serge De Crits. “Nochtans ziet de realiteit er helemaal anders uit. Los van het feit dat de Europese bosoppervlakte jaar na jaar groeit, gebruikt de papierindustrie als grondstof hoofdzakelijk bijproducten zoals uitdunningshout uit het bos en zaagafval van houtzagerijen. Wij starten nu de campagne ‘Paper is nature’ op, om aan te tonen dat het gebruik van papier, als puur natuurproduct, niet noodzakelijk schadelijk is voor het milieu. De sector levert immers grote inspanningen om de ecologische impact tot het absolute minimum te herleiden.”

Zondag wordt het startschot van de campagne gelost, samen met Natuurpunt, met de aanplant van 2.500 jonge bomen. Die zullen het Ganzeveld, een Aalters natuurgebied van 44 hectare, met een bijkomende hectare aan hoogwaardig bos verrijken. “Dat Igepa zijn schouders zet onder een beter milieu met meer zuurstof in de lucht is een mooie missie”, zegt Serge De Crits nog.

De hele actie kan je ontdekken op www.paperisnature.be.