‘Onze School’ Ursel opent nieuwe techniekklas Joeri Seymortier

02 september 2019

11u45 0 Aalter De kinderen van Onze School in Ursel konden zich op de eerste schooldag meteen creatief uitleven, in een splinternieuwe techniekklas.

Juf Martine Sierens is de techniekjuf en daagt elke leeftijdsgroep nu in een nieuwe techniekklas uit op vlak van doelen techniek. “De arbeidsmarkt schreeuwt om technisch geschoold personeel”, zegt directeur Galatea Goudeseune. “De kinderen die hier aanleg en interesse voor hebben, willen we al vanaf de lagere school warm maken. De school investeerde daarom met behulp van de steun van de ouders, de vrienden, maar ook heel wat lokale zelfstandigen, in een splinternieuwe techniekklas. En die viel maandagochtend meteen in de smaak.”