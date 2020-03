“Nu snel nog markt houden, is zelfde als een lockdownparty organiseren”: Aalter scherp voor collega-gemeenten Joeri Seymortier

18 maart 2020

09u15 0 Aalter Een markt voor 12 uur mocht vandaag nog net, maar Aalter doet het niet. Burgemeester Patrick Hoste vergelijkt het met een lockdownparty.

De wekelijkse woensdagmarkt in Aalter is vanaf nu afgelast, en dat zorgde woensdagochtend voor verlaten taferelen in het centrum van Aalter. De strenge nieuwe maatregelen van de regering gaan normaal in vanaf woensdagmiddag 12 uur. In Deinze gaat de wekelijkse markt tot de middag nog door, maar in Aalter werd dinsdagavond beslist om de wekelijkse markt meteen te schrappen. Normaal zou het centrum van Aalter met deze mooie lentezon bruisen, maar ook hier gooit corona roet in het eten.

“Als een markt vanaf 12 uur gevaarlijk zou zijn, dan is hij dat vandaag om 7 uur ook”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Volgens de letter van de wet zouden we inderdaad nog snel een wekelijkse markt kunnen houden, maar dat is dan eigenlijk hetzelfde fenomeen als de lockdownfeestjes van vorige week vrijdag. En daar willen wij als gemeente niet aan meedoen. Een markt brengt mensen bij mekaar, en dat is wat nu net niét mag gebeuren. Niet om 12 uur woensdagmiddag, en dus ook niet een paar uur daarvoor.”

Toch waren er mensen die niet van de afgelasting van de wekelijkse markt wisten, en in Aalter hun boodschappen wilden doen. “Ik vond de markt in buitenlucht nu net veiliger dan mijn boodschappen doen in een afgesloten warenhuis, maar er zit niets anders op”, zei een verdwaalde marktganger.