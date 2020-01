‘Natuurramp’ in Drongengoed: Defensie zoekt 500 figuranten voor grootse militaire oefening Joeri Seymortier

29 januari 2020

16u56 37 Aalter Defensie gaat in het Meetjesland op zoek naar 500 figuranten die in maart willen deelnemen aan een grote militaire oefening op en rond het vliegveld van Ursel.

Op woensdag 18 en donderdag 19 maart organiseert het Elfde Bataljon Genie van Defensie een grootscheepse militaire oefening, met het vliegveld van Ursel als centraal punt. “Van daaruit worden activiteiten ontplooid over Aalter, Maldegem, Lievegem en Eeklo”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) uit Aalter. “Wees maar zeker dat er die dagen spektakel te zien zal zijn in onze buurt. Defensie zoekt maar liefst 500 burgers die de rol van slachtoffer van een natuurramp willen vertolken, en eventueel zelfs de nacht willen doorbrengen in ‘crisisgebied’. Je moet hiervoor wel minstens 7 jaar oud zijn.”

Wie interesse heeft, kan komen luisteren naar het infomoment over deze militaire oefening op woensdag 5 februari om 19 uur in het auditorium van het gemeentehuis Aalter-centrum. Op www.orientalresponse.be vind je meer info en kan je inschrijven voor de oefening.

