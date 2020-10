“Naar de koers kijken? Dat lukt ons nog niet”: ouders overleden renner Bjorg Lambrecht emotioneel bij boekvoorstelling

Aalter

De ouders van de overleden renner Bjorg Lambrecht (22) uit Knesselare hebben als eerste het boek ‘Ik had een droom’ over hun zoon in handen gekregen. Een jaar na zijn overlijden blijft het gemis moeilijk om dragen. “Mooi dat we Bjorg zo kunnen herinneren, maar ook jammer dat het moet. Er zat veel toekomst in die jongen: zowel sportief als privé”, zegt papa Kurt.