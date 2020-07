‘Kasteelvrouw’ Zuhal Demir bezoekt haar nieuwe aankoop: “Kasteel Poeke nog mooier maken” Joeri Seymortier

11 juli 2020

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) heeft het Kasteel van Poeke bezocht. Eerder deze week geraakte bekend dat de gemeente Aalter het kasteel aan Vlaanderen overlaat.

Titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) van Aalter gaf als een volleerde gids een rondleiding in het Kasteel van Poeke. Minister Demir bezocht het hele kasteel, van de diepste kelder tot de hoogste zolderkamer. Maar wat gaat ze nu met het Kasteel van Poeke doen? “We willen in Vlaanderen historische kastelen meer openstellen voor binnenlandse en buitenlandse toeristen”, zegt minister Demir. “Ook voor mensen die hier in de buurt wandelen en fietsen, en het kasteel eens willen bezoeken. De komende maanden gaan we met Toerisme Vlaanderen bekijken wat we hier effectief gaan doen. Ik denk nu al aan congrestoerisme en recreatie. Uiteraard zullen we ook verder investeren in het Kasteel van Poeke, om het nog mooier te maken. We moeten investeren in relance en onderhoudswerken. Een heel mooi kasteel in een prachtige brok natuur. Heel goed dat we dit met Vlaanderen nu in handen krijgen.”

Pieter De Crem geeft het kasteel nu door aan Vlaanderen. “We geven dit kasteel met een groot hart door. We hebben als gemeente veel geïnvesteerd in het kasteel, maar dit is het juiste moment om dit te doen. Vlaanderen bevrucht nu de gemeente Aalter, en Aalter bevrucht Vlaanderen. Het kasteel zal de komende jaren alleen maar meer schitteren”, zegt De Crem nog.