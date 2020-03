“Haal je kerstverlichting weer boven en maak lege straten gezelliger!”: Hélène uit Aalter lanceert opvallende oproep om het ook in coronatijden leuk te houden Joeri Seymortier

21 maart 2020

13u00 27 Aalter Hélène Goeminne (42) uit Aalter lanceert op sociale media een opvallende oproep: “Haal je kerstverlichting weer boven en maak de lege straten zo wat gezelliger!”

Donker, koud en leeg. De straten in Vlaanderen liggen er ’s avonds door de coronamaatregelen maar stil en verlaten bij. Hélène Goeminne uit de Brugstraat in Aalter heeft alvast haar kerstverlichting weer van zolder gehaald, en maakt het aan haar voordeur weer gezellig. “Mocht iedereen nu weer wat kerstverlichting buiten hangen, zou het toch wat gezelliger worden in onze straten”, zegt Hélène. “Als je dan door het venster kijkt, en je ziet overal lichtjes, wordt het weer toch een klein beetje warmer en leuker. Ik heb mijn kerstlichtjes aan de voordeur bewust in een groot hart gehangen. Om te tonen dat we in deze moeilijke tijden zorg moeten dragen voor mekaar. Hou het gezond, maar maak het wel zo gezellig mogelijk. En dat kan met wat extra kerstverlichting.”