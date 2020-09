“Geen zwarte piet meer welkom in Aalter!”: raadslid Groen doet opmerkelijk voorstel Joeri Seymortier

15 september 2020

08u16 0 Aalter Jesse De Meulenaere, gemeenteraadslid voor Groen in Aalter, wil geen zwarte pieten meer zien in Aalter. Maar De Crem en co wuiven dat opmerkelijk voorstel weg.

De discussie over zwarte piet laait af en toe eens op, maar is nieuw in Aalter. Volgens sommigen kan zwarte piet aan racisme gelinkt worden. “Wanneer de gemeente nog eens een feest rond Sinterklaas organiseert, wil ik vragen om dat zonder zwarte pieten te doen”, lanceerde Jesse De Meulenaere maandagavond op de gemeenteraad. “Een figuur als zwarte piet hoort gewoon niet meer thuis in een moderne maatschappij. Er zijn zonder zwarte pieten genoeg alternatieven om er toch nog een leuk kinderfeest van te maken.”

Het voorstel zorgde voor gemorrel in de raadzaal, maar kon maar op weinig steun rekenen. “Ik kom nog uit de tijd dat er nog twee waren: zwarte piet en Nicodemus”, reageerde titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) laconiek. “Maar wat is het probleem eigenlijk? Zwarte piet is nog altijd zwart omdat hij door de schouw komt, toch? Punt!”