Chris Clark brengt Vlaamse popsong uit Anthony Statius

14 maart 2020

10u56 0 Aalter Chris Clark heeft een nieuwe single uit. Met ‘Mijn Wens’ heeft de zanger uit Aalter een verrassende Vlaamse popsong klaar die stevig uit de boxen knalt.

Chris Clark heeft al sinds vele jaren heel wat watertjes doorzwommen in de Vlaamse showbizz en viel al meermaals op door zijn veelzijdigheid als zanger van heel wat uiteenlopende genres. In de jaren tachtig scoorde hij al torenhoog met Engelstalige disco en nog niet zo lang geleden durfde hij het aan om Vlaamse versies te maken van internationale Latin-Hits. Zijn vorige single ‘Zonder spijt’ is een ballad die wekenlang in de running was hij zowat alle radiostations en in diverse hitlijsten.

De nieuwste single ‘Mijn Wens’ werd speciaal voor Chris Clark geschreven en hij weet het met zijn herkenbare stem perfect uit te voeren. Het liedje wordt uitgegeven door D & V en is verkrijgbaar als download en via streaming.