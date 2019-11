“Bomenplan is gatenkaas in Aalters straatbeeld”: 15 procent bomen verdwenen Joeri Seymortier

04 november 2019

14u08 3 Aalter In de dreven in Aalter zijn 15 procent van de bomen verdwenen. Dat heeft Bart Dobbelaere uit Maria-Aalter berekend.

Op vraag van Groen Aalter trok Bart Dobbelaere langs alle dreven van Maria-Aalter. In zijn dorp ontbreken 455 bomen op plaatsen waar die wel voorzien zijn. “Dat is 15 procent van de bomen die zomaar verdwenen zijn en niet heraangeplant worden”, zegt Mieke Schauvliege (Groen). “Een cijfer dat we kunnen doortrekken naar heel Aalter. Dat is echt gatenkaas in het straatbeeld. Er is dringend een inventaris nodig voor het hele grondgebied van Aalter, met een gezondheidsbeoordeling van elke boom. Als er bomen wegvallen, moeten we die gaten meteen weer opvullen. Een echt bomenplan op lange termijn is een must.”

Mikmak van bomen

Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) verdedigt het bomenbeleid van de gemeente. “We hebben al jaren een drevenplan voor de gemeente”, zegt Patrick Hoste. “Bij problemen schakelen we specialisten in. Voor Knesselare en Ursel zijn we nu gestart met de inventarisatie. Maar moeten we verdwenen bomen wel altijd meteen heraanplanten? De mooie dreven van vandaag werden door vorige generaties in één keer aangeplant. Vandaag bomen inplanten en binnen 20 jaar weer, dan wordt het een ‘mikmak’ van bomen, en dat is geen dreef meer. Wanneer een derde van de bomen in een dreef verdwenen is, moeten we evalueren. Dan is het vaak beter om alle bomen weg te halen en alles te heraanplanten. Onze generatie moet ervoor zorgen dat ook de volgende generaties mooie gelijke dreven hebben.”