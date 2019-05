Zwemmen in de Spiegelvijver nog niet voor meteen: “Waterkwaliteit is niet goed genoeg” Rutger Lievens

29 mei 2019

10u04 12 Aalst Zwemmen in de Spiegelvijver van Aalst, het is nog niet voor direct. Vorig jaar werd het idee gelanceerd naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen, maar na onderzoek blijken er enkele obstakels te zijn.

Het idee werd gelanceerd door Domien De Wit van Groen in onze rubriek Geniaalst, waarbij politici in spe een voorstel mochten doen om Aalst mooier en beter te maken. Op de gemeenteraad van deze week vroeg sp.a’er Deniz Özkan of het idee al was onderzocht. “Begin 2018 was er een plan goedgekeurd om bij de vernieuwing en uitbreiding van het stedelijk zwembad een buitenzwembad te voorzien aansluitend bij het recreatiebad. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek voor het RUP Zwembad kwamen er bezwaarschriften van een 17-tal bewoners uit de buurt aan de overkant van de zwembadlaan”, zegt Özkan.

“Aalstenaars willen buitenzwembad”

“Deze bewoners dreigden er ook mee alle mogelijke juridische procedures te voeren tegen de goedkeuring van het RUP als het buitenzwembad zou behouden blijven. Die optie werd dus geschrapt omdat het stadsbestuur het risico niet wou lopen dat de vernieuwbouw van het zwembad vertraging zou oplopen en dat zelfs de beloofde subsidies in het gedrang zouden kunnen komen. Dat leidde op zijn beurt tot protest van vele Aalstenaars die wel een buitenzwembad wouden en verontwaardigd waren dat een handvol buurtbewoners dit konden beletten.”

Özkan vroeg zich af of de stad nu al een plan had voor een buitenzwembad. “We zijn nu een jaar later en de zomer staat voor de deur. Misschien wordt het opnieuw een warme zomer en zullen veel Aalstenaars verlangen naar een gelegenheid voor openluchtzwemmen”, zegt hij.

Spiegelvijver niet geschikt

Schepen Caroline Verdoodt (N-VA) zegt dat gekozen is om geen buitenzwembad aan te leggen aan het nieuw stedelijk zwembad. Alternatieven worden onderzocht. “Naar aanleiding van het debat zijn er heel wat al alternatieven voor een buitenzwembad aan het stedelijk zwembad besproken. Daar is onderzoek naar gebeurd. Er werd gesproken over een zwemvijver in de Spiegelvijver. Die zou op vrij korte termijn omgevormd kunnen worden tot zwemvijver”, zegt de schepen.

“Na analyse blijkt dat dat niet zo makkelijk uitvoerbaar is dan het op het eerste zicht lijkt. De Spiegelvijver staat gecatalogeerd als biologisch waardevol en volgens de wetgeving kan je daar de vegetatie niet van wijzigen. De infrastructuur van de Spiegelvijver is niet geschikt. De keermuren zijn afgewerkt met een ruwe natuursteen. De bodem kan je niet betreden zonder schoeisel. De waterkwaliteit van het nabijgelegen Osbroek is niet van die aard om erin te zwemmen. Op korte termijn kan je dat dus niet realiseren”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA).