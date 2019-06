Zwarte Hoekbrug weer open na defect Rutger Lievens

12 juni 2019

14u00 124 Aalst De Zwarte Hoekbrug in Aalst was een uurtje dicht. Het verkeer in de omgeving verliep moeizaam.

De brug in Aalst was geblokkeerd en geraakte niet volledig meer naar beneden. Er stond een lange file in Hertshage en de Verbrandhofstraat. Om 14.30 uur kon het defect opgelost worden. “De brug stond in totaal een uur vast. Rond 14.30 uur kon dat opgelost worden. Straks zullen we nog eens proefdraaien en de brug nog eens naar omhoog doen om te kijken of het defect volledig weg is”, is te horen bij de Vlaamse Waterweg.