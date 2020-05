Zwalpende bestuurder riskeert geldboete en rijverbod Koen Baten

28 mei 2020

17u25 0 Aalst D.C. moest zich deze ochtend verantwoorden voor het dronken sturen van zijn auto. Hij werd al zwalpend opgemerkt op de rijbaan en had stevig in het glas gekeken. Tijdens zijn rit ramde hij bijna een elektriciteitskast. Als bij wonder vielen er geen gewonden.

De man zelf was niet aanwezig en liet zich bijstaan door een advocaat. “Het was een bijzonder moeilijke periode voor mijn cliënt toen op privé vlak. Dit praat absoluut niet goed wat hij daar gedaan heeft, maar dit ging zeker maar om een eenmalig feit en dat gaat niet opnieuw gebeuren", klonk het. Gelukkig raakte hij geen andere wagens en bleef iedereen ongedeerd. Toen de man staande werd gehouden bleek hij flink in het glas gekeken te hebben.

Het openbaar ministerie vroeg een geldboete van 1.600 euro, een rijverbod van twee maanden en vroeg ook om alle examens opnieuw te laten afleggen. Met deze straf had de advocaat het bijzonder moeilijk. “Dit is absoluut buiten proportie als dit vonnis zou worden uitgesproken", klonk het. Op 18 juni zal de rechtbank uitspraak doen in deze zaak.