Zusje van Celio (11) neemt woord op Lichtwandeling: “Celio, ik hoop dat Jezus jou bijhoudt en dat onze familie niet meer weent” 1.700 mensen wonen de Lichtwandeling bij Rutger Lievens

13 december 2019

1.700, zoveel Aalstenaars waren er op de 'Lichtwandeling voor meer verkeersveiligheid'. Afgelopen woensdag verloor Celio (11), leerling van het Sint-Jozefscollege, het leven bij een ongeval met een vrachtwagen aan de fabriek Tereos. De wandeling van de school naar de plek van het dodelijk ongeval was aangrijpend, niemand hield het droog bij de liedjes en de lieve woorden voor de jongen van 11.

Er is een kind gestorven in Aalst, onder de wielen van een vrachtwagen, toen het op weg was naar school. Dat laat niemand onberoerd in de stad. De organisatoren van de Lichtwandeling dachten dat er zo’n 1.000 mensen zouden zijn, maar de rij om het Sint-Jozefscollege in de Pontstraat binnen te gaan, was veel langer. De politie telde tijdens de Lichtwandeling 1.700 aanwezigen. De politie van Aalst, dat mag ook eens gezegd, was zelf enorm aangegrepen door de gebeurtenissen. Een delegatie van het korps was er in uniform om mee te wandelen. Ook bij de agenten werden tranen weggeveegd.

De leerkrachten zongen een liedje:

“Heel de klas huilde”

‘Genoeg is genoeg’, hadden de organisatoren geschreven bij de aankondiging van de Lichtwandeling. “We willen niemand viseren of met de vinger wijzen”, zegt Annelies Gilbos, die samen met Dieter Janssens het initiatief nam. “Hoe het hierna verder moet, zullen we morgen wel zien. Deze Lichtwandeling is er om onze solidariteit te betuigen met het gezin van Celio, de familie, de leerkrachten, de klasgenoten en de school. Wij zijn geen beleidsmakers, het is niet aan ons om oplossingen te vinden. Vandaag willen we een heel duidelijk signaal geven dat het verkeer in Aalst veiliger moet. Niet alleen op de plek van het ongeval, die staat nu symbool voor de problemen”, zegt Annelies.

Arc-Ange (11), één van de klasgenoten van Celio in het Sint-Jozefscollege, was er, net als de rest van haar klas. De kinderen lieten kaarsjes branden, legden bloemen of briefjes neer. “Celio was een grappige, slimme jongen. Toen de directeur vertelde wat er was gebeurd, is heel onze klas beginnen huilen”, vertelt Arc-Ange.

“Doe er iets aan”

Op de plek van het ongeval, de parking van Tereos, hingen er zwarte linten aan de boom. Arc-Ange en de andere klasgenoten zetten er kaarsjes neer. De familie van Celio zong liederen en uit de boxen weerklonk Ruimtevaarder van Kommil Foo. Het aangrijpendste moment moest dan nog komen. Op het einde nam het zusje van Celio het woord. “Celio, ik hoop dat Jezus je bijhoudt en dat ons gezin niet meer weent”, zei ze in de micro.

Na afloop, toen iedereen de parking weer verliet, liepen we in de buurt van de burgemeester van Aalst Christoph D’Haese die ook zijn steun was komen betuigen. “Doe er iets aan, burgemeester”, hoorden we iemand zeggen.