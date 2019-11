Zumbales brengt geld in het laatje voor Rode Neuzen Dag Rutger Lievens

28 november 2019

17u43 7 Aalst Leerlingen, ouders en leerkrachten van DvM Basis in Aalst hebben met een zumbales geld ingezameld voor Rode Neuzen Dag.

“We zijn een Rode Neuzen School geworden”, zegt juf Lissa van het tweede leerjaar. “We hebben een project: een stille ruimte. In die stille ruimte in de school kunnen leerlingen even tot rust komen en kunnen ze even ontsnappen aan de drukte van de speelplaats”, zegt de juf. “We hebben goodies verkocht, we organiseerden een herfstwandeling en verkochten tomatensoep, er was de snoepjesverkoop, en dus ook twee zumbalessen.”

Vrijdag 29 november komt iedereen in het rood naar school om de acties af te sluiten.