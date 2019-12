Zoon van komiek Bert Kruismans veroordeeld in politierechtbank Koen Baten

12 december 2019

17u44 0 Aalst S. V., zoon van komiek Bert Kruismans, is door de politierechtbank in Aalst vanmiddag veroordeeld nadat hij op 21 oktober 2018 een ongeval had op de Moorselbaan in Aalst. Hij reed met zijn auto toen een kast aan van het internet en kwam daarna op zijn dak terecht. Hij reed te snel en had gedronken op het moment van de feiten.

V. was op het moment van de feiten nog een jonge bestuurder en had nog geen twee jaar zijn rijbewijs. De politierechter stuurde hem eerst naar een dokter om zeker te zijn dat geen alcoholslot moest opgelegd worden na zijn overtreding. Hij ging toen omstreeks 5.15 uur uit de bocht met zijn wagen en richtte een ravage aan. Hij belandde op zijn dak en werd zelf ook gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

V. zelf was aanwezig in de rechtbank in het bijzijn van zijn advocaat die om een milde straf vroeg. Uiteindelijk kreeg de zoon van de komiek een geldboete van 1.760 waarvan meer dan de helft met uitstel. Verder moet hij zijn wagen 21 dagen aan de kant zetten en moet hij opnieuw slagen in zijn theoretisch rijexamen alvorens hij opnieuw achter het stuur kan stappen.