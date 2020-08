Zonen van Ilse Uyttersprot: “Fier dat jij onze mama bent” Rutger Lievens

14 augustus 2020

13u38 36 Aalst In de kerk van Moorsel heeft vrijdagochtend de uitvaart van Ilse Uyttersprot plaatsgevonden. Op het einde van de plechtigheid ging het woord naar haar twee zonen.

“Vorige week stortte heel onze wereld in. Een wereld zoals alleen jij en wij die kenden. We weten dat je fier was op ons, mama. Je was onze supporter van het eerste uur. Zowel in het leven, op school als bij de basket. Geen van ons weet hoe je het klaarspeelde, maar allebei hebben we het gevoel dat je geen enkel belangrijk moment in ons leven miste. De jongste maanden was je door de coronacrisis vaker thuis dan we gewoon waren en we zagen dat je genoot. Je nam je voor om in de toekomst wat meer te genieten van de fijne momenten thuis en zo meer tijd voor jezelf en ons te maken”, zeiden ze.

Rots in de branding

“Dit kwam veel te vroeg. Nu resten ons alleen nog de herinneringen aan een fantastische mama. Een rots in onze vaak woelige branding. Mama, de rots is gesloopt, maar de basis blijft. Een basis van twee zonen die fier zijn om jou als mama te mogen hebben. Tot ziens, mama”, aldus de zonen van Uyttersprot.