Zomerbroeiklassen: "Voor herhaling vatbaar" Rutger Lievens

21 augustus 2020

15u21 2 Aalst Broeiklas, de vzw die huiswerkbegeleiding geeft aan kwetsbare kinderen, organiseert deze zomer voro het eerst ‘Zomerbroeiklassen’.

“Broeiklas organiseerde voor het eerst zomeractiviteiten voor de kinderen die studiebegeleiding krijgen. Op die manier wordt de eventuele achteruitgang van niveau van de taalkennis en andere vaardigheden tegengegaan. Op maandagen werd studiebegeleiding gegeven. Op woensdag werd spelenderwijs Nederlands geleerd”, zegt Anse De Mil, projectcoördinator Broeiklas.

“Zomerbroeiklassen was steeds volzet, met elke keer twintig kinderen die begeleid werden door een tienal vrijwilligers. Vijf woensdagnamiddagen vol pret en plezier, telkens ondergedompeld in een thema: taalrijke gezelschapspelletjes spelen, een leerrijke stadswandeling in Aalst, een voorleesmoment met een bezoek aan Utopia, knutselen bij Netwerk Aalst en tot slot workshops van onze vrijwilligers in thema ‘talenten en passies’. Zowel de kinderen, ouders als vrijwilligers zijn fan van zomerbroeiklassen”, zegt Anse. “Het is zeker voor herhaling vatbaar.”

“Elk nieuw woord dat ze leert is zo mooi meegenomen”, zegt een ouder. “Ik vind het heel belangrijk dat mijn kind elke week naar de zomerbroeiklassen kan komen.”