Zomerbar De Loereman sluit de deuren tot 15 augustus: “Hopen hierdoor besmettingen te voorkomen” Frank Eeckhout

27 juli 2020

14u29 5 Aalst Zomerbar De Loereman in Moorsel houdt het voorlopig voor bekeken. “Tot 15 augustus sluiten we de deuren. Dan volgt een evaluatie. We hebben deze beslissing genomen om besmettingen met het coronavirus te voorkomen", zegt uitbater Tom Chanet.

Voor de tweede zomer op rij kan je langs de Leirekensroute terecht bij De Loereman, een kindvriendelijke zomerbar die elke dag open is. Zeven dagen op zeven, alleen bij extreem slecht blijven de deuren gesloten. Met de mooie weersvoorspelling voor de komende dagen, zouden kinderen naar hartelust kunnen spelen op alternatieve speeltoestellen, terwijl de ouders op hun gemak een boekje lezen of genieten van een drankje in de buitenlucht. Zouden, want door de opstoot van het coronavirus sluit De Loereman al tot 15 augustus de deuren.

“De opmars van het virus zorgt ervoor dat we de gezondheid van onze klanten en dierbare medewerkers niet kunnen garanderen. Wij vinden het dan ook onze taak om te helpen de impact van het coronavirus te verkleinen door sociaal contact te vermijden. We maken deze beslissing vrijblijvend, vanuit het gezond verstand en onze burgerzin. Of we dit seizoen nog opnieuw de deuren openen blijft afwachten. We evalueren de situatie op 15 augustus en nemen dan een beslissing voor de rest van het seizoen", laat Tom Chanet weten.