Zomer pop-up GIST brengt puurheid van oeroude producten naar Villa Vilander Rutger Lievens

14 juli 2020

18u25 3 Aalst Jason Spinoy en Laurence Menten van het bekende Aalsterse restaurant L’Histoire 32 en Restaurant Burnt openen vanaf volgende week de zomer pop-up GIST. Dat doen ze in de Chapiteau van Villa Vilander.

“Vanaf volgende week zullen jullie de puurheid van oeroude producten kunnen leren kennen in de Chapiteau van Villa Vilander. Daarvoor zal GIST samenwerken met lokale boeren en kleine wijnbouwers. Ook zullen er verse alcoholvrije sappen naar voor worden gebracht”, zo luidt de aankondiging.

Op donderdagen voorzien Jasen en Laurence één gerecht in de Chapiteau, volledig in de geest van GIST. Op vrijdagen en zaterdagen vervolledigen ze dit gerecht met een bijpassend menu. Ook zal je op deze dagen in de tuin van de Villa kunnen genieten van losse GIST-gangen. Zondagen zijn brunchdagen,bereid op z’n best: traditioneel en authentiek.