Zomer-doe-boekje staat vol leuke ideetjes: “Het beste halen uit de ‘staycation’” Rutger Lievens

01 juli 2020

19u49 1 Aalst De stad Aalst lanceert een zomer-doe-boekje, vol leuke ideeën voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Zo wordt het zeker geen saaie grote vakantie in Aalst.

Een boekje vol leuke ideetjes voor kinderen van 6 tot 12 jaar om volop te genieten, te spelen en te bewegen in de eigen gemeente en/of thuis, dat is het zomer-doe-boekje. Olympische buurtspelen, stadsschrijfsels, adviseur van je buurt, … Je kan de opdrachten zo gek niet bedenken of je zal ze hier terugvinden. Deze boekjes zullen onder andere via de sportkampen, het speelplein en verschillende afhaalpunten, zoals bij het Huis van het Kind, verdeeld worden.

Vrijetijdspakketten

Huis van het Kind heeft tijdens de coronacrisis speelideepakketten bezorgd aan gezinnen in Aalst. Door het grote succes willen we hier graag een vervolg aan breien: enerzijds door vrijetijdsmateriaal aan te bieden aan gezinnen in een maatschappelijke kwetsbare positie en anderzijds door gezinnen toe te leiden naar een duurzaam aanbod van vrijetijdsmateriaal, het regulier aanbod van de Speel-o-theek.

De Koer

Op de speelplaats van het Go! Atheneum in Aalst zal deze zomer ‘De Koer’ worden ingericht in samenwerking met o.a. Cinema en Biensoignée. De Koer staat voor een openlucht cultuurbelevingsplek waar verenigingen op een veilige manier activiteiten en voorstellingen kunnen organiseren. De nood hieraan was hoog, zowel voor eigen stadsdiensten als voor externen.

Schepen van Jeugd Katrien Beulens: “Onze jeugd heeft zich voorbeeldig gedragen tijdens de coronacrisis, en we streven hier ook in de vakantie naar. Veel van de gebruikelijke activiteiten kunnen – tot ons groot plezier – doorgaan zoals de speelpleinwerking, de sportkampen, de activiteiten van Buurtwild/t… Toch zal alles een tikkeltje anders verlopen dan normaal. We hopen met deze extra alternatieven de jeugd te stimuleren om het beste uit hun vakantie te halen”, zegt ze.

Back in business

Ook het ‘normale leven’ begint gelukkig steeds meer zijn gewone vorm aan te nemen. Zo gaan vanaf 1 juli de bioscopen terug open, kan je opnieuw een verfrissende duik in het zwembad gaan nemen en openen de pretparken en binnenspeeltuinen opnieuw hun deuren. Uiteraard nog met de nodige maatregelen, maar laat dat je zeker niet tegenhouden