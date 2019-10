Zoektocht met politiehelikopter naar inbrekers in Aalst Koen Baten

23 oktober 2019

09u27 3 Aalst De Aalsterse politie heeft gisterenavond een klopjacht gehouden op mogelijke inbrekers die wilden toeslaan in de buurt van Hof Leeuwergem. Een buurtbewoner betrapte twee verdachten in zijn voortuin, die daarna op de vlucht gingen.

De feiten vonden gisterenavond plaats rond 22.30 uur. De politie werd meteen verwittigd en kwam massaal ter plaatse, ook een helikopter van de politie kwam ter plaatse om met een warmtecamera te zoeken. Het zou gaan om twee jongemannen, waarvan een iemand met een rugzak en sportschoenen. De daders hadden zich vermoedelijk ergens verstopt in een tuin in de buurt van Hof Leeuwergem en de Schietbaan in Aalst.

Er werd een tijdlang gezocht naar de mogelijke daders. Ook het buurtinformatienetwerk werd geactiveerd. Of er uiteindelijk iemand werd aangetroffen en opgepakt is op dit moment nog niet duidelijk.