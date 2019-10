Zo zag u het Betong-skatepark nog nooit Rutger Lievens

09 oktober 2019

15u47 8 Aalst De Aalsterse fotograaf Arnaud Binst (19) laat ons skatepark Betong bewonderen vanuit een ander perspectief. “Ik ben skater en fotograaf en vroeg me af hoe het skatepark er vanuit de lucht uitzag”, zegt hij.

Arnaud is bijna dagelijks te vinden in het skatepark van Aalst aan de Parklaan. Hij is fotograaf voor HLN en vroeg zich af hoe Betong er vanuit de lucht zou uitzien. Dus trok hij met zijn drone naar het stadspark. “Ik zie graag alles vanuit een ander perspectief en vroeg me af hoe het skatepark eruitziet vanuit de lucht. Omdat ik zelf een skater ben, vond ik het wel eens leuk om dat beeld te kunnen vastleggen”, zegt Binst.

De foto zal binnenkort in een Aalsterse tattooshop komen te hangen. “Ik ben vereerd om als skater en fotograaf iets te kunnen terugdoen voor het skaten in Aalst. Om het zo wat populairder te maken, want niet iedereen heeft een hart voor ons skatepark”, zegt hij.