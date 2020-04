Ziet een restaurantbezoek er binnenkort zo uit? “De eerste ‘coronaschermen’ zijn besteld”, zegt ondernemer. Rutger Lievens

27 april 2020

18u27 0 Aalst Zijn straks alle tafels op restaurant voorzien van plexiglas? Het Aalsters interieur- en renovatiebedrijf R&D interieur biedt ‘coronaschermen’ aan aan de horeca. “Zo kan de social distancing gegarandeerd worden”, zegt Benjamin Callens van R&D Interieur.

Restaurants en cafés hopen snel weer de deuren te mogen openen, maar hoe kan je de sociale distance garanderen in een horecazaak? “Een restaurant in Aalst vroeg ons of we geen oplossing hadden voor dat probleem. In het buitenland zagen we voorbeelden van horeca die met plexiglas aan de tafels werkt. Waarom niet bij ons?”, zegt Benjamin Callens.

De hoop is dat met behulp van die plexischermen de veiligheid kan gegarandeerd worden en dat er zo ook meer mensen binnen zullen mogen in de horecazaak. “Het gaat om verplaatsbare schermen die je aan elke tafel eenvoudig kan vastklemmen. Een tafel voor 2 of een tafel voor 6? Geen probleem. We bieden ze in verschillende afmetingen aan. De prijs hangt af van het model dat je kiest, maar varieert tussen de 60 en 150 euro”, zegt Callens. “Op dit moment heeft een klant van ons, brasserie Graaf van Egmond op de Grote markt van Aalst, een bestelling geplaatst. De aanvragen komen binnen en meerdere bestellingen worden verwacht”, zegt hij.