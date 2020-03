Ziekenhuizen op hun hoede voor diefstal mondmaskers: “Ze worden elke dag geteld en bewaard in beveiligde ruimte” Rutger Lievens

04 maart 2020

14u07 0 Aalst In de Aalsterse ziekenhuizen zijn er maatregelen van kracht om de diefstal van mondmaskers te voorkomen. Zo worden de mondmaskers regelmatig geteld en bewaard in een beveiligde ruimte.

Burgemeester van Aalst Christoph D’Haese (N-VA) is ook voorzitter van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis. Hij zegt dat het ziekenhuis zorg draagt voor de mondmaskers die het in voorraad heeft. “Er is voorlopig geen weet van een diefstal van een grote hoeveelheid mondmaskers, maar we willen voorzichtig zijn gezien de schaarste. De mondmaskers worden regelmatig geteld en bewaard in een bewaakte ruimte”, zegt hij. Dorien Buyst, woordvoerder van het ASZ, voegt er aan toe: “De mondmaskers worden in afgesloten ruimte gestockeerd die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel. We vragen aan het personeel om de mondmaskers verantwoord te gebruiken, dus alleen als het nodig is.”

Ook in het OLV-ziekenhuis treft men voorzorgsmaatregelen. “Wij vragen aan onze medewerkers een rationeel gebruik van de mondmaskers. Op dit moment hebben wij geen weet van grote aantallen mondmaskers die gestolen zouden zijn. Het is iets waar we als ziekenhuis, gezien de schaarste en de woekerprijzen op het internet, wel aandacht voor hebben. Voorraden mondmaskers worden niet onbewaakt achtergelaten”, zegt Chris Van Raemdonck van het OLV-ziekenhuis.