Ziekenhuis heeft tekort van 4 miljoen, maar zes directeurs krijgen wel ‘loonsverhoging’ Vakbonden reageren furieus op wat directie ASZ ‘compensatie’ voor weggevallen zaken noemt Rutger Lievens

30 mei 2019

14u25 0 Aalst Zes directeurs van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst krijgen een loonsverhoging van 2 tot 16,5%. Al noemen ze dat zelf liever een compensatie doordat recent enkele vergoedingen weggevallen zijn. De vakbonden en sp.a zijn boos: “Het ziekenhuis heeft een tekort van 4 miljoen euro. Dit is zeer moeilijk te verdedigen.

Waar gaat het over? Zes directeurs krijgen een loonsverhoging van 2 tot 16,5% van hun brutoloon. Volgens burgemeester en ASZ-voorzitter Christoph D’Haese (N-VA) zullen ze daarmee niks meer verdienen dan vroeger. Er zijn namelijk enkele vergoedingen - zoals de kilometervergoeding en de vergoeding voor deelname aan het directiecomité - recent weggevallen. “Het gaat om een compensatie”, zegt Christoph D’Haese (N-VA), die op de gemeenteraad verwees naar het feit dat dokters vaak het ziekenhuis verlaten omdat ze elders meer kunnen verdienen.

Personeel moest wel al veel toegeven

De vakbonden en sp.a vinden de manier van werken maar niks. “In 2009 werden de personeelsleden bijna verplicht om mee te doen aan een examen omdat vele medewerkers zouden kunnen ‘benoemd’ worden . Spijtig genoeg besliste de politieke meerderheid, na een besloten vergadering waar de medische raad trouwens het woord voerde, om niet meer te benoemen. Het personeel werd een tweede pensioenpijler beloofd om het verschil in pensioen tussen statutair en contractueel te verkleinen. Dat verschil was toen ongeveer 300 euro netto”, zegt Huguette Van Medegael (sp.a).

“Getuigt van weinig respect”

“In 2014 is deze tweede pijler herleid tot de helft. Je moet nu 20 jaar in dienst zijn bij het ASZ om 0,5% tweede pensioenpijler te krijgen. In de loop der jaren is er telkens opnieuw een grote inspanning gevraagd van het personeel”, zegt zij. “Voor de leden van het directiecomité wacht blijkbaar een betere toekomst. Als je weet dat er enorm bespaard wordt op personeel en materiaal, is dit allemaal zeer moeilijk te verdedigen. Op elke dienst is er een personeelstekort , personeelsleden verlaten het ASZ waardoor de ervaring vermindert wat natuurlijk de goede werking niet ten goede komt. Het begrotingstekort is momenteel 4 miljoen euro. De loonsverhoging getuigt van een gebrek aan respect voor het personeel op de werkvloer.