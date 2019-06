Zeven onthaalouders stappen in proefproject ‘onthaalouders in werknemersstatuut’ Rutger Lievens

04 juni 2019

14u32 0 Aalst Zeven onthaalouders uit Aalst zijn ingestapt in het proefproject ‘onthaalouders in werknemersstatuut’. Ze hopen zo meer financiële zekerheid te krijgen.

Op 1 april 2019 zijn drie onthaalouders in het proefproject ‘onthaalouders in werknemersstatuut’ gestart en de weken erna zijn nog vier andere onthaalouders aangesloten. Onthaalouders werken in de sector van de kinderopvang en vangen meestal bij hun thuis tot maximaal acht kindjes per dag op.

“Deze mensen werkten voordien al als onthaalouder. Het grote verschil is dat ze toen werkten in het sui generisstatuut, een bijzonder en vrij onbekend statuut dat vaak weinig financiële zekerheid en houvast biedt”, zegt schepen van Gezin Katrien Beulens (CD&V). “Daarom greep de stad met beide handen de kans die Kind & Gezin bood om enkele onthaalouders te laten proeven van een volwaardig werknemersstatuut.”

Meer sociale bescherming

Het nieuwe werknemersstatuut biedt de betrokken onthaalouders meer financiële zekerheid en meer sociale bescherming met een volwaardige opbouw van sociale rechten zoals pensioen, ziekte, … Het project loopt tot 31 maart 2021 en zal nadien worden geëvalueerd.

“Het valt op dat veel onthaalouders afhaken door de onzekere werksituatie. Daarom hopen we dat er op termijn voldoende middelen worden vrijgemaakt om tot een structurele verankering te komen zodat alle aangesloten onthaalouders een werknemerscontract aangeboden krijgen”, zegt de schepen. In het ‘oude’ systeem kregen ze een onkostenvergoeding afhankelijk van het aantal opgevangen kindjes. Dit betekent dat de onthaalouder geen inkomen heeft als een kindje ziek of met vakantie is.

Passie

“We merken dat dit vaak weegt op onthaalouders. Al onze werknemers werken in eerste instantie vanuit een grote passie en gedrevenheid om baby’s en peuters te helpen opgroeien en geven dag in dag uit het beste van zichzelf. Loon naar werken zou dan ook een grotere erkenning zijn voor al het engagement dat deze mensen opnemen”, zeggen Karolien Delmoitie en Veerle Roels, verantwoordelijken bij de dienst voor Onthaalouders (Kind met een Kroontje).

Onthaalouders die instappen heten Anja Provost, Lien Jacobs, Marleen Vereecken, Lesley Vandersnickt, Nadia Vermoesen, Sara Mertens en Cindy Aelbrecht.