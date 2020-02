Zetel vat vuur in woonkamer, schade aanzienlijk Koen Baten

12 februari 2020

10u49 0 Aalst In de Lambrechtstraat in Aalst is afgelopen nacht een brand uitgebroken in de woonkamer. Een zetel had er vuur gevat wat zorgde voor heel wat rookontwikkeling in de woonkamer. De schade was aanzienlijk, maar er vielen gelukkig geen gewonden.

Het was rond 1.30 uur dat de brandweer werd opgeroepen voor de brand in de Lambrechtstraat. De brandweerposten van Aalst en Lede kwamen ter plaatse. Er was een grote rookontwikkeling in de woonkamer. De hele woning raakte zwaar beschadigd door het roet en is onbewoonbaar verklaard door de brandweer. Het plakwerk in de woonkamer is volledig zwartgeblakerd.

Wat de brand veroorzaakt heeft is nog niet helemaal duidelijk. Er vielen geen gewonden.