Zestiger krijgt geldboete van 480 euro nadat hij nieuw voertuig eens wou testen Koen Baten

23 mei 2019

V.D.M. een 62-jarige man uit Aalst moest zich donderdag verantwoorden voor een zware snelheidsovertreding die hij vorig jaar beging in Aalst. De man reed maar liefst met een snelheid van 155 kilometer per uur waar 70 per uur was toegelaten.

“De man had net een nieuwe wagen gekocht en hij wou deze eens testen”, verklaarde zijn raadsman. “Hij besefte dat het fout was, maar op dat moment was er niet veel verkeer”, ging hij verder. “De man heeft wel degelijk zijn lesje geleerd en is verder een voorbeeldig bestuurder.” De fikse snelheidsovertreding leverde hem wel een geldboete van 480 euro op en een rijverbod van zes weken.