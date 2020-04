Zestiger brengt meerdere messteken aan na zware ruzie Koen Baten

19 april 2020

13u25 21 Aalst In de Jagershoek in Erembodegem bij Aalst is rond middernacht een man zwaargewond geraakt na een steekpartij. Twee mannen hadden er een zware ruzie in een woning van een van de betrokkenen. Daar werden verschillende messteken uitgedeeld. De ruzie zette zich nadien buiten verder en ook daar werden nog messteken toegebracht.

Wat er zich net in de woning heeft afgespeeld is op dit moment nog niet duidelijk. Het gaat om een ruzie tussen twee mannen die volledig ontspoorde. Een zestiger die in het pand woonde nam er toen een mes en diende meerdere steken toe aan de andere man. De ruzie ging nadien buiten verder. Het slachtoffer raakte ernstig gewond.

De politie kwam meteen massaal ter plaatse en kon de verdachte daar ter plaatse oppakken. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis maar zou wel bij bewustzijn zijn. Beide betrokkenen zouden elkaar goed gekend hebben. De woning ter plaatse werd verzegeld door de politie en het labo kwam ter plaatse om de nodige onderzoeken te doen.

De verdachte is opgepakt en wordt verhoord door de politie. Ook het slachtoffer zal ondervraagd worden door de politie. Het parket bevestigt het incident, maar kan verder geen informatie kwijt over de zaak. Het onderzoek loopt nog volop.